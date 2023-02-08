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氣球風波｜美國指擊落當日中防長拒絕通話 中方昨提嚴正交涉 稱不排除作必要反應
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2023年02月08日
【有線新聞】美軍發放擊落中國氣球殘骸的相片，國防部指氣球被擊落當日，中方拒絕雙方防長通電話。
美國海軍相片顯示，爆炸品專家小組在氣球被擊落後翌日，在南卡羅來納州對出海域打撈到白色的氣球殘骸，氣球約60米高、載重高達幾千磅。
國防部發言人稱，美方戰機上周六擊落氣球後，隨即向中方提出安排國防部長奧斯汀與中方防長魏鳳和通話，但遭中方拒絕。發言人相信美中維持開放溝通渠道，能負責任地管理兩國關係。
中國駐美大使館臨時代辦徐學淵，周二向美方提出嚴正交涉，指事件完全是不可抗力導致的意外，堅決反對美方武力襲擊中方飛艇，保留進一步必要反應的權利。
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