女兒隔離後六旬婦等候檢疫時倒斃　裁定死於自然　家屬：未算最公道

【有線新聞】一名患有長期病患的62歲女子在家等候送去檢疫期間死亡，死因庭裁定死於自然，死者的女兒認為裁決未算最公道。

死者呂淑嫻女兒聽取裁決後離開法庭，「（記者：對死於自然的裁決有甚麼感覺？）不算最公道的裁決。」

事發在2020年12月，62歲的呂淑嫻同住女兒確診新型肺炎，送往亞博隔離，呂淑嫻被列為密切接觸者，需要留在家中。女兒曾向衞生署表示死者有長期病患，需要人照顧。署方回覆說會安排隔離，第二日女兒聯絡死者，得知死者有不適和流鼻水，但未收到署方任何通知，她之後再致電死者已經無人接聽。有親戚到死者住所拍門亦無人應門，最後報警求助，破門入屋後才發現死者離世，之後法醫解剖遺體，發現她肺部水腫及充血，並驗出新冠病毒。

五人陪審團退庭商議約一個半小時，一致裁定她死於自然；向衞生署提出兩項建議，包括與其他部門協調，預早進行培訓及定期訓練，當再有病毒爆發時能立即提升動員能力；衞生署對密切接觸者訪問表格需要詳細考慮不同高風險因素，例如長者、長期病患者及居住情況，同時加入聯絡人資料。

死因裁判官周慧珠多謝死者家屬出席聆訊，並向他們致以深切慰問，希望他們早日釋懷。