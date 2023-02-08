給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可　「名譽董事」身份曝光

【有線新聞】紀錄片《給十九歲的我》製作過程爆出道德爭議，可說是導致電影中止公映的「最後一根稻草」，即牛下女車神李慧詩發帖文否認知悉訪問目的，再出現峰迴路轉版本。就回應香港體育記者協會的「影響同業形象」批評，電影監製黃慧凌晨發表公開信，澄清校方事前有向日本主辦當局申請入場攝錄許可，與張婉婷早前自揭「偷雞」入場不符，黃慧亦首度公開在場協助的「名譽董事」真實身份。

監製：經英華申許可 獲發記者證及背心

據黃慧的公開信指出，攝影隊2016年到日本伊豆拍攝主角之一馬燕茹參加青年單車錦標賽，是經由校方事前直接向日本主辦當局申請，並獲得許可人場攝錄，到埗後獲大會發出「Press Pass」和特許背心，以能進入傳媒區和內場拍攝。當日採訪是透過當時香港隊領隊、香港單車聯會（現改名為香港單車總會）前「名譽秘書長」陳仲雨，邀請李慧詩接受訪問。

稱港隊領隊陳仲雨助邀 有講明攝製隊目的

公開信指，當時攝影隊有向陳仲雨「清楚指出」是英華女校紀錄片的攝製隊，當日希望拍攝青年隊員馬燕茹的比賽片段，並希望採訪李慧詩小姐，讓她談談自己參加青少年錦標寶的經驗，特別是在學業及運動之間如何取得平衡，藉此鼓勵及啟發馬燕茹等，而「李小姐的訪問，是在陳先生的安排下，在她比賽完畢後進行」。

不過，黃慧公開信中的說法，與導演張婉婷早前在商台節目所說版本不同。張婉婷當時自言「好威武咁樣扮自己有晒Permit（准許）咁入去㗎！」， 又承認「偷雞入場」是有必要，「唔通唔拍咩？咁梗要諗橋啦嘛」。張婉婷其後曾補充，指自己曾與一名「名譽董事」交代拍攝目的，但或因溝通問題，無人向李慧詩解釋。