北韓建軍節前夕｜金正恩攜妻女亮相　促部隊繼承首代軍人使命　南韓料舉行閱兵

【有線新聞】北韓領袖金正恩在建軍節前夕，攜同女兒視察軍隊宿舍。

金正恩周二晚攜同妻子李雪主和女兒金主愛，視察軍隊宿舍和主持建軍75周年紀念晚宴。官方發布的部分相片，看到金主愛坐在中間，金正恩、李雪主分坐兩旁。

金正恩在晚宴上致辭時，強調部隊要繼承第一代軍人的使命及精神，不過未有提及南韓或美國的訊息。

南韓政府推斷，北韓將今晚趁建軍75周年舉行閱兵儀式，其間金正恩的講話內容及會否有新型核武亮相將是閱兵焦點。