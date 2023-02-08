i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
北韓建軍節前夕｜金正恩攜妻女亮相 促部隊繼承首代軍人使命 南韓料舉行閱兵
i-Cable
2023年02月08日
【有線新聞】北韓領袖金正恩在建軍節前夕，攜同女兒視察軍隊宿舍。
金正恩周二晚攜同妻子李雪主和女兒金主愛，視察軍隊宿舍和主持建軍75周年紀念晚宴。官方發布的部分相片，看到金主愛坐在中間，金正恩、李雪主分坐兩旁。
金正恩在晚宴上致辭時，強調部隊要繼承第一代軍人的使命及精神，不過未有提及南韓或美國的訊息。
南韓政府推斷，北韓將今晚趁建軍75周年舉行閱兵儀式，其間金正恩的講話內容及會否有新型核武亮相將是閱兵焦點。
兩岸國際
新聞資訊
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
2023年02月03日
日本高中生「口水手指」摸壽司 舌舐醬油樽 壽司郎母企股價蒸發逾10億港元
即時新聞
新聞資訊
2023年02月02日
一線搜查｜青衣灝景灣錯收管理費20年 管理公司拒賠償 法團主席：我都覺得震驚
生活
有線生活
2023年02月02日
Netflix宣布打擊共享帳戶 非同住者須額外收費 符合一條件仍可共享
即時新聞
新聞資訊
2023年02月02日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書 指阿聆表明反對 導演、英華不應上映
即時新聞
新聞資訊
2023年02月06日
《給十九歲的我》暫停公映 英華女學校前校長致歉 張婉婷否認強迫學生拍攝：僅溝通誤會
港聞
新聞資訊
2023年02月05日
下一則新聞
下一則新聞
給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可 「名譽董事」身份曝光
即時新聞
新聞資訊
今天
推薦閱讀
巴裔漢偷啤酒腳踢便利店員腹部致死 陪審團一致裁定謀殺罪成 官明言終身監禁
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月02日
一線搜查｜將軍澳港爸疑不滿兒子打波被擊中 激動拎拖把尋仇：我喺球場等你啊
生活
有線生活
2023年02月03日
曼谷自由行注意！台女星安于晴稱被泰警勒索2.7萬銖 泰警改口認有收錢
旅遊
娛樂
生活
有線生活
2023年01月31日
一線搜查｜巴士乘客瞓過龍 疑似車長花式叫醒 唱歌兼Rap片段瘋傳｜附城巴回覆
生活
有線生活
2023年02月03日
一線搜查丨日本花王Kao教4方法洗衣不起皺 用錯洗衣袋 恤衫隨時變梅菜
生活
有線生活
2023年01月31日
猴痘病毒｜增一宗輸入個案 40歲男上月訪日 曾有高風險接觸
港聞
新聞資訊
2023年02月04日
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
2023年02月03日
日本高中生「口水手指」摸壽司 舌舐醬油樽 壽司郎母企股價蒸發逾10億港元
即時新聞
新聞資訊
2023年02月02日
一線搜查｜青衣灝景灣錯收管理費20年 管理公司拒賠償 法團主席：我都覺得震驚
生活
有線生活
2023年02月02日
Netflix宣布打擊共享帳戶 非同住者須額外收費 符合一條件仍可共享
即時新聞
新聞資訊
2023年02月02日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書 指阿聆表明反對 導演、英華不應上映
即時新聞
新聞資訊
2023年02月06日
《給十九歲的我》暫停公映 英華女學校前校長致歉 張婉婷否認強迫學生拍攝：僅溝通誤會
港聞
新聞資訊
2023年02月05日