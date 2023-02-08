國情咨文｜稱期望民主、共和兩黨合作　拜登未提氣球風波　重申不尋求美中衝突

【有線新聞】美國總統拜登發表國情咨文，稱期望民主、共和兩黨合作，他又大篇幅闡述兩年來經濟、民生均有改善，中美關係方面，拜登未有提及「氣球風波」，重申美國只是尋求競爭而非衝突。

美國總統拜登發表任內第二份國情咨文，先向共和黨釋出橄欖枝，祝賀共和黨麥卡錫當選眾議院議長。面對共和黨控制的眾議院，拜登寄語兩黨合作團結國家服務國民。美國總統拜登：「國民發出了明確信息，為了戰鬥而戰鬥；為了爭權而爭權；為了衝突而衝突，只會讓我們一事無成。」

拜登未有在發言中透露是否有意爭取連任，但就不停回顧任內兩年的「政績」，稱國家經濟好轉，失業率創50年低位，成功削減逾1.7萬億美元赤字等。他呼籲國會支持提高債務上限，以免國家陷入債務違約，承諾不會向社會福利及醫保計劃開刀。

拜登又期望兩黨合作，盡快通過警隊改革及收緊槍械管制等法案，遏止警暴及槍擊案頻生的問題。拜登在國情咨文後半段才講到外交議題，不過未有如傳媒猜測提及近日令美中關係進一步緊張的「氣球風波」。拜登只稱向國家主席習近平表明，美國尋求競爭而不是衝突，強調若主權受威脅，必定會有所行動。拜登：「我會致力與中國合作以促進美國利益並造福全球，但不要誤會，如我們上周表明，若中國威脅到我們的主權，我們會採取行動保護國家，我們確實做到了。」

拜登於有關中國篇幅末段提到專制政權逐漸變得衰弱時更一度脫稿。拜登：「過去兩年，民主政權變得強大而非衰弱；獨裁政權變得衰弱而非強大，給我說一個世界領袖的名字會與習近平交換位置，給我說一個名字。」

拜登亦有提及俄烏戰事，稱美國團結北約協助烏克蘭對抗俄羅斯的入侵，維護世界和平及繁榮，重申永遠支持烏克蘭。