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西九法院玻璃幕牆現懷疑彈孔　警料有物體從法院外射入、暫未尋獲證物

  • i-Cable
  • 2023年02月08日
【有線新聞】西九龍法院大樓有玻璃幕牆爆裂，發現一個懷疑彈孔，爆炸品處理課到場調查。
法院大樓一幅兩米乘五米玻璃幕牆布滿裂紋，有一個懷疑射擊造成的小洞，探員拍照做記錄、檢走證物。下午一時許，保安員巡樓發現幕牆玻璃爆裂，於是報警。警方封鎖現場調查，同時在法院外圍用金屬探測器搜索對開草叢和行人路，並通知爆炸品處理課人員到場，初步估計有物體從法院外射入，未找到相關證物。由於法院大樓旁邊是西九龍走廊，警方一度封鎖對開一段西九龍走廊慢線調查。
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