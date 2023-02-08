土耳其地震｜災區續有生還者獲救　包括多名兒童

【有線新聞】受大地震重創的土耳其南部及鄰國敘利亞，死亡人數增至超過9,600人，逾42,000多人受傷，世衛估計多達2,300萬人受災。災區再有多名生還者獲救，包括兒童。

土耳其南部地震災區阿德亞曼，一個10歲女童被埋瓦礫47小時後，獲救生還。 救援人員又鋸開大塊瓦礫，救出同樣被困兩日的一對母子。

當地天氣嚴寒，救援人員把握搶救的黃金時間救人，多處都傳來兒童獲救的好消息。

土耳其軍方動員9,000名士兵、逾70架軍機救災。超過30個國家及地區伸出援手，中國的救援隊已抵達土耳其，但部分外國救援人員，因當地機場跑道結冰，飛機停飛未能前往災區。有災民投訴，部分地方沒見過救援人員出現，又批評政府救災反應緩慢，災民無處棲身。嚴寒之下，沒有電及燃料，要用簡單工具自行挖掘失蹤親人，質問政府廿多年來收取作防災的地震稅，用在何處。

南部伊斯坎迪爾角港口地震後起火，周二晚仍在焚燒，軍方派軍機救火。

接壤土耳其的敘利亞北部，一名相信在瓦礫下誕生的女嬰獲救送院。醫生稱她出現癲癇及多處受傷，背部可能曾受硬物撞擊而腫脹。女嬰獲救時臍帶仍連繫著媽媽，估計只出生約3小時，但家人全部罹難。