土耳其地震｜敘利亞小姊弟困瓦礫36小時幸遭發現　為活命三句話惹人淚崩

【有線新聞】天災無情，但要相信奇蹟總會發生。土耳其當地時間6日兩度發生7級大地震，鄰國敘利亞同樣受災，死傷人數近五萬人。兩國「黃金72小時」搜救工作爭分奪秒，災區不時傳出令人振奮的消息，當中就有名7歲女童被困瓦礫下，仍出手護著小弟弟，逾36小時後終被搜救人員發現，順利逃出生天。

7歲姐護弟 呼救「願做任何事」

社交平台日前流傳一段短片，顯示一對姐弟同困於倒塌的牆壁下，身穿藍色上衣的7歲姐姐撫摸著弟弟的頭，似乎正安慰他的情緒。據CNN報道，兩名幼童被困廢墟下超過36小時，幸得搜救人員發現，姐姐急忙呼救：「我願意做任何事情，請帶我們逃離這裏」，其後又補充道：「我可以成為你的奴隸！」，搜救人員見狀立即說「不」。

報道指事件發生於敘利亞北部，女孩名叫瑪利亞（Mariam），而弟弟則叫Ilaaf（伊斯蘭意思為保護）。據報全家人當時正在床上睡覺，一場地震把他們全都壓倒於廢墟下，幸好不但兩姐弟獲救，父母及後亦倖免於難。網上影片顯示，小姊弟已平安被帶往當地醫院，正在接受治療。

兩國災情不斷 物資嚴重短缺

黎巴嫩常駐聯合國代表薩法（Mohamad Safa）亦有發文，證實該對姐弟已安全脫險，並呼籲各界援助兩國災民，指當地資源非常短缺，包括食物、藥品等，民眾正受嚴重的飢餓之苦。

土耳其南部及敘利亞日前受大地震重創，死亡人數增至超過8,700人，逾41,000多人受傷。區內錄得過百次餘震，土耳其下令全國哀悼七天。