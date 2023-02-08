跨境學童｜升中三年首踏校門上課　跨境生：長途跋涉都值得　校方協助適應

【有線新聞】跨境生三年後再返港上課，有學生升中後才首次去學校，是否適應呢？

天未亮便要上學，對中三的皓元來說是新體驗。跨境中三生鄧皓元：「很激動，終於可以與自己認識三年但從來未見過面的老師、同學見面了，在學校也會參加很多有意思的活動。」

小學階段都在深圳讀書，首次跨境到香港上學，他選乘校巴。鄧皓元：「看到了很多以前沒看到過的事情，例如以前沒來過剛剛上水那一片，今天也是看到。我本來以為有很多高樓大廈，沒想到樹還是很多。」

由文錦渡過境，經過一個多小時車程，終於到東涌的學校。考到這間中學後第一次來到，校長及老師出來迎接，還有其他跨境生。兩年多中學生涯都是上網課，皓元覺得終於可以有課堂互動，長途跋涉都值得。鄧皓元：「我覺得在學校上課比較好，第一就是可以直接聽老師講，就不會有類似卡網絡的問題，然後也可以與同學一起交流學習或者在一起玩。」

老師帶他們參觀校園，會協助他們適應。教聯會黃楚標中學校長許振隆：「我相信學生要適應，每天回來學校時間比過去上網課的時候早，在教學支援就一定會繼續更貼心照顧他們，會從班主任角度、一些心理輔導的角度，讓他們盡快調整身心，全面投入學習。」

學校特別為這班跨境同學舉辦歡迎會，學校向跨境學生派發的物資包，包括一個月份量的檢測包，萬一學生在內地難以購入都可以滿足教育局每天做一次快測的要求。