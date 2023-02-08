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都會大學行政部門遷觀塘 校長林群聲：何文田校園擬建新教學樓
i-Cable
2023年02月08日
【有線新聞】都會大學行政部門將由何文田搬至觀塘，同時考慮興建新教學大樓。
都會大學校長林群聲：「為配合新課程，除搬遷行政部門外，正考慮在常盛街及佛光街交界一處斜坡興建新教學大樓，而新落成的7,000呎醫療化驗科學專業實驗室，會在今年啟用；同時正物色合適地點，希望增加約三百個宿位。」
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