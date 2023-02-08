都會大學行政部門遷觀塘　校長林群聲：何文田校園擬建新教學樓

【有線新聞】都會大學行政部門將由何文田搬至觀塘，同時考慮興建新教學大樓。

都會大學校長林群聲：「為配合新課程，除搬遷行政部門外，正考慮在常盛街及佛光街交界一處斜坡興建新教學大樓，而新落成的7,000呎醫療化驗科學專業實驗室，會在今年啟用；同時正物色合適地點，希望增加約三百個宿位。」