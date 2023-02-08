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澤連斯基到訪將晤辛偉誠

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  • 2023年02月08日
澤連斯基到訪將晤辛偉誠
【有線新聞】烏克蘭總統澤連斯基將出訪英國，會見英國首相辛偉誠。
這次是俄烏戰事以來，澤連斯基首次出訪英國。去年曾到訪基輔的辛偉誠，讚揚澤連斯基此行，展現烏克蘭勇氣、決心和戰鬥力，顯示兩國友誼堅不可摧。
澤連斯基預計會到英國國會講話，及探訪在當地受訓的烏軍部隊。英方宣布會擴大訓練烏軍計劃，涵蓋空軍和海軍，確保機師能駕駛先進戰機及加快軍備援助。又預告會公布新一輪制裁，針對協助俄羅斯總統普京累積財富的個體，及在戰爭中獲利的企業。
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