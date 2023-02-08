你好香港｜旅遊業工會稱疫下流失九成人手　難配合承接大量遊客　促政府資助

【有線新聞】多個旅遊業及相關行業工會反映疫情下九成人手流失，政府近期推出「你好，香港！」大型宣傳計劃，業界未有足夠人手應付。

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠：「未曾令到業界有足夠的承接力去承接大量的遊客到來。很坦白，前期做得多好，派出多少禮物、機票也好，（遊客）來到的時候在接待上達不到標準，仍是失望。旅遊巴司機很多也轉行，新年時做本地遊，旅遊車都很緊張，炒價升至疫前的三至四倍。」

聯會說只有約兩成離職人手願意重回旅遊業，建議政府資助在職從業員每月3,000元，同時加強招聘和培訓，協助業界吸納新血。