疫苗通行證｜市民申覆核至終院遭拒　官：上訴已無意義　判支付政府方訟費

【有線新聞】一名市民就疫苗通行證申請司法覆核被拒，上訴庭拒絕批准他上訴至終審法院，並下令要支付政府一方訟費。

申請人去年入稟司法覆核，要求法庭撤銷必須打針才可進入指定公共場所的決定，原訟庭及上訴庭先後駁回上訴，他再申請上訴至終院。上訴庭法官在判詞中指，申請人沒有提出合理的上訴理由，亦未能證明涉及重大、廣泛或關乎公眾的問題，加上疫苗通行證已撤銷，上訴已無意義。