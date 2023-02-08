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疫苗通行證｜市民申覆核至終院遭拒 官：上訴已無意義 判支付政府方訟費
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2023年02月08日
【有線新聞】一名市民就疫苗通行證申請司法覆核被拒，上訴庭拒絕批准他上訴至終審法院，並下令要支付政府一方訟費。
申請人去年入稟司法覆核，要求法庭撤銷必須打針才可進入指定公共場所的決定，原訟庭及上訴庭先後駁回上訴，他再申請上訴至終院。上訴庭法官在判詞中指，申請人沒有提出合理的上訴理由，亦未能證明涉及重大、廣泛或關乎公眾的問題，加上疫苗通行證已撤銷，上訴已無意義。
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