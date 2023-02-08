返回
按輸入鍵開始搜尋

周焯華案｜澳媒：控辯雙方均提上訴

  • i-Cable
  • 2023年02月08日
【有線新聞】太陽城集團創辦人周焯華經營非法賭博業務判監18年的案件，據澳門傳媒報道，周焯華及檢察院都不服上訴。
案件上月18日宣判，周焯華共162項罪罪成，包括創立及領導犯罪集團、巨額詐騙罪、不法經營賭博等，20天的上訴期限昨日結束。綜合多個澳門媒體報道，消息指連同周焯華同案最少五名被告上訴至中級法院；檢察院也不服判決上訴。中級法院將檢視上訴人理據，被告毋須出庭接受公開審訊。
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動　機管局送港人8萬張免費機票　派發日期＋領取方法一文看
2023年02月03日
日本高中生「口水手指」摸壽司　舌舐醬油樽　壽司郎母企股價蒸發逾10億港元
2023年02月02日
一線搜查｜青衣灝景灣錯收管理費20年　管理公司拒賠償　法團主席：我都覺得震驚
2023年02月02日
Netflix宣布打擊共享帳戶　非同住者須額外收費　符合一條件仍可共享
2023年02月02日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書　指阿聆表明反對　導演、英華不應上映
2023年02月06日
《給十九歲的我》暫停公映　英華女學校前校長致歉　張婉婷否認強迫學生拍攝：僅溝通誤會
2023年02月05日