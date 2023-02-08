周焯華案｜澳媒：控辯雙方均提上訴

【有線新聞】太陽城集團創辦人周焯華經營非法賭博業務判監18年的案件，據澳門傳媒報道，周焯華及檢察院都不服上訴。

案件上月18日宣判，周焯華共162項罪罪成，包括創立及領導犯罪集團、巨額詐騙罪、不法經營賭博等，20天的上訴期限昨日結束。綜合多個澳門媒體報道，消息指連同周焯華同案最少五名被告上訴至中級法院；檢察院也不服判決上訴。中級法院將檢視上訴人理據，被告毋須出庭接受公開審訊。