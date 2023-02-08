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拜登指尋求與中國競爭而非衝突 外交部：反對以競爭定義中美關係
i-Cable
2023年02月08日
【有線新聞】對於拜登指尋求與中國競爭而非衝突，外交部指反對以競爭定義中美關係。
外交部發言人毛寧：「中方不迴避，也不懼怕競爭，但我們反對以競爭定義整個中美關係，打著競爭的旗號對一國進行污蔑抹黑，限制別國的正當發展權利，甚至不惜損害全球產業鏈供應鏈，這不是一個負責任大國的所為，美方應該樹立客觀理性的對華認知，奉行積極務實的對華政策。」
兩岸國際
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