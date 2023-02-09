外訪中東｜李家超：冀與阿聯酋簽自由貿易協定　迪拜商會宣布在港設國際辦公室

【有線新聞】正在阿聯酋訪問的行政長官李家超轉到迪拜繼續行程，他出席與迪拜商界的晚餐會時說會繼續與阿聯酋維持緊密合作，希望兩地簽署自由貿易協定。

特區政府及貿發局與阿聯酋政府及當地商會舉辦的晚餐會，邀請到過百名商界人士出席，一紅一黃兩隻醒獅在大堂迎賓，「香港歡迎你」現場還播出Hello Hong Kong的宣傳片。行政長官李家超在致辭時提到，國家主席習近平去年在海灣阿拉伯國家合作委員會峰會說，要與阿拉伯國家維持夥伴關係。

李家超：「香港很清楚這一點，阿聯酋始終是香港在中東最大的貿易伙伴，我們珍惜這段長久的關係，我亦相信我們能將這關係提升至另一層次。一份兩地之間的自由貿易協定是我們關係中合理的下一步，我有信心這會實質推進我們之間的貿易和投資關係。」迪拜國際商會亦在會上宣布在香港開設一個國際辦公室。

晚餐會上簽署了三份備忘錄，包括HPA何設計與阿布扎比馬斯達爾城等簽署的四方合作備忘錄。HPA何設計主席何力治：「在阿布扎比馬斯達爾城找一個地區，已建設好的，協助她做升級轉型。用我們的設計元素協助她做加建、改建，令它更環保，也會用軟件平台。在硬件、軟件如何能協助大廈和用家積極減碳、量度和改變生活習慣。」何力治說兩個月後會帶團隊到阿布扎比實地視察，三至六個月內落實試點正式簽約。