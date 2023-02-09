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葵涌安捷街遊樂場滑梯嚴重焚毀 疑遭縱火無人傷
i-Cable
2023年02月09日
【有線新聞】葵涌有遊樂場的滑梯被人縱火，無人受傷。
滑梯嚴重焚毀。凌晨1時許，警方接獲多人報案，指安捷街遊樂場內一個滑梯起火。消防到場開喉將火救熄，毋須疏散。消防初步調查後，認為起火原因有可疑，交由警方跟進。
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