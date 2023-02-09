葵涌安捷街遊樂場滑梯嚴重焚毀　疑遭縱火無人傷

【有線新聞】葵涌有遊樂場的滑梯被人縱火，無人受傷。

滑梯嚴重焚毀。凌晨1時許，警方接獲多人報案，指安捷街遊樂場內一個滑梯起火。消防到場開喉將火救熄，毋須疏散。消防初步調查後，認為起火原因有可疑，交由警方跟進。