i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
CBD｜丹麥空運大麻二酚油、家藏大麻花 30歲男被捕 管制法例生效後首宗
i-Cable
2023年02月09日
【有線新聞】海關拘捕一名男子，涉嫌管有大麻二酚CBD產品，是管制大麻二酚法例本月生效後首宗案件。
海關星期一在機場檢查一件由丹麥抵港的郵包，發現兩支懷疑大麻二酚油。之後透過監控遞送行動，在油麻地拘捕一名30歲男子，再到他的工作地點搜查，檢獲多兩支大麻二酚油及四克懷疑大麻花，亦在他將軍澳的住所找到小量懷疑大麻花的毒品研磨工具。
港聞
新聞資訊
首頁新聞
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
2023年02月03日
日本高中生「口水手指」摸壽司 舌舐醬油樽 壽司郎母企股價蒸發逾10億港元
即時新聞
新聞資訊
2023年02月02日
一線搜查｜青衣灝景灣錯收管理費20年 管理公司拒賠償 法團主席：我都覺得震驚
生活
有線生活
2023年02月02日
Netflix宣布打擊共享帳戶 非同住者須額外收費 符合一條件仍可共享
即時新聞
新聞資訊
2023年02月02日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書 指阿聆表明反對 導演、英華不應上映
即時新聞
新聞資訊
2023年02月06日
《給十九歲的我》暫停公映 英華女學校前校長致歉 張婉婷否認強迫學生拍攝：僅溝通誤會
港聞
新聞資訊
2023年02月05日
下一則新聞
下一則新聞
葵涌安捷街遊樂場滑梯嚴重焚毀 疑遭縱火無人傷
港聞
新聞資訊
今天
推薦閱讀
給十九歲的我｜張婉婷稱「名譽董事」助訪李慧詩 單車總會：沒相關職位、亦沒派人協助
即時新聞
新聞資訊
2023年02月07日
猴痘病毒｜增一宗輸入個案 40歲男上月訪日 曾有高風險接觸
港聞
新聞資訊
2023年02月04日
巴裔漢偷啤酒腳踢便利店員腹部致死 陪審團一致裁定謀殺罪成 官明言終身監禁
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月02日
日警破露天溫泉偷拍集團 逾萬受害女性遭落藥性侵 首腦供稱作案30年
即時新聞
新聞資訊
2023年02月03日
一線搜查｜八達通6大隱藏收費 查交易記錄、逾期更換、報失 手續費最高達$1,000
生活
有線生活
2023年02月02日
一線搜查｜《給十九歲的我》爭議懶人包 李慧詩不滿「被通知」、電影監制回應一文看
生活
有線生活
2023年02月08日
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
2023年02月03日
日本高中生「口水手指」摸壽司 舌舐醬油樽 壽司郎母企股價蒸發逾10億港元
即時新聞
新聞資訊
2023年02月02日
一線搜查｜青衣灝景灣錯收管理費20年 管理公司拒賠償 法團主席：我都覺得震驚
生活
有線生活
2023年02月02日
Netflix宣布打擊共享帳戶 非同住者須額外收費 符合一條件仍可共享
即時新聞
新聞資訊
2023年02月02日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書 指阿聆表明反對 導演、英華不應上映
即時新聞
新聞資訊
2023年02月06日
《給十九歲的我》暫停公映 英華女學校前校長致歉 張婉婷否認強迫學生拍攝：僅溝通誤會
港聞
新聞資訊
2023年02月05日