CBD｜丹麥空運大麻二酚油、家藏大麻花　30歲男被捕　管制法例生效後首宗

【有線新聞】海關拘捕一名男子，涉嫌管有大麻二酚CBD產品，是管制大麻二酚法例本月生效後首宗案件。

海關星期一在機場檢查一件由丹麥抵港的郵包，發現兩支懷疑大麻二酚油。之後透過監控遞送行動，在油麻地拘捕一名30歲男子，再到他的工作地點搜查，檢獲多兩支大麻二酚油及四克懷疑大麻花，亦在他將軍澳的住所找到小量懷疑大麻花的毒品研磨工具。