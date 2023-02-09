i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
卓越食品再掲偽造衞生證明書 520公斤問題生蠔已分銷 食安中心追查
i-Cable
2023年02月09日
【有線新聞】生蠔進口商卓越食品再被發現懷疑使用偽造衞生證明書。
懷疑偽造的證明書涉及約520公斤愛爾蘭生蠔，已分銷給商戶，食安中心正在追查，轉介警方跟進。卓越食品上星期被發現使用6張懷疑偽造的衞生證明書，涉及約990公斤日本生蠔。食安中心當時說相信是個別事件，未發現這間公司從其他海外地方進口生蠔的衞生證明書有問題。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
2023年02月03日
日本高中生「口水手指」摸壽司 舌舐醬油樽 壽司郎母企股價蒸發逾10億港元
即時新聞
新聞資訊
2023年02月02日
一線搜查｜青衣灝景灣錯收管理費20年 管理公司拒賠償 法團主席：我都覺得震驚
生活
有線生活
2023年02月02日
Netflix宣布打擊共享帳戶 非同住者須額外收費 符合一條件仍可共享
即時新聞
新聞資訊
2023年02月02日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書 指阿聆表明反對 導演、英華不應上映
即時新聞
新聞資訊
2023年02月06日
《給十九歲的我》暫停公映 英華女學校前校長致歉 張婉婷否認強迫學生拍攝：僅溝通誤會
港聞
新聞資訊
2023年02月05日
下一則新聞
下一則新聞
CBD｜丹麥空運大麻二酚油、家藏大麻花 30歲男被捕 管制法例生效後首宗
港聞
新聞資訊
首頁新聞
今天
推薦閱讀
一線搜查｜八達通6大隱藏收費 查交易記錄、逾期更換、報失 手續費最高達$1,000
生活
有線生活
2023年02月02日
一線搜查｜《給十九歲的我》爭議懶人包 李慧詩不滿「被通知」、電影監制回應一文看
生活
有線生活
2023年02月08日
旺角電單車撞鄰線的士 23歲司機傷重不治
港聞
新聞資訊
2023年02月04日
日警破露天溫泉偷拍集團 逾萬受害女性遭落藥性侵 首腦供稱作案30年
即時新聞
新聞資訊
2023年02月03日
一線搜查｜將軍澳港爸疑不滿兒子打波被擊中 激動拎拖把尋仇：我喺球場等你啊
生活
有線生活
2023年02月03日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月31日
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
2023年02月03日
日本高中生「口水手指」摸壽司 舌舐醬油樽 壽司郎母企股價蒸發逾10億港元
即時新聞
新聞資訊
2023年02月02日
一線搜查｜青衣灝景灣錯收管理費20年 管理公司拒賠償 法團主席：我都覺得震驚
生活
有線生活
2023年02月02日
Netflix宣布打擊共享帳戶 非同住者須額外收費 符合一條件仍可共享
即時新聞
新聞資訊
2023年02月02日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書 指阿聆表明反對 導演、英華不應上映
即時新聞
新聞資訊
2023年02月06日
《給十九歲的我》暫停公映 英華女學校前校長致歉 張婉婷否認強迫學生拍攝：僅溝通誤會
港聞
新聞資訊
2023年02月05日