卓越食品再掲偽造衞生證明書　520公斤問題生蠔已分銷　食安中心追查

【有線新聞】生蠔進口商卓越食品再被發現懷疑使用偽造衞生證明書。

懷疑偽造的證明書涉及約520公斤愛爾蘭生蠔，已分銷給商戶，食安中心正在追查，轉介警方跟進。卓越食品上星期被發現使用6張懷疑偽造的衞生證明書，涉及約990公斤日本生蠔。食安中心當時說相信是個別事件，未發現這間公司從其他海外地方進口生蠔的衞生證明書有問題。