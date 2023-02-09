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氣球風波｜美國防部：中國高空監視五大洲多年　布林肯稱與數十國分享氣球情報

  • i-Cable
  • 2023年02月09日
【有線新聞】美國總統拜登認為美中關係沒有受氣球風波打擊，重申美國是跟中國競爭，並非尋求衝突。
國防部表示這次氣球風波前，亦有四次發現中國氣球進入美國領空，飛越中國感興趣的地點。又指中國這種高空監視計劃已持續多年，對五大洲展開監視，美軍仍在打撈氣球殘骸。
國務卿布林肯與北約秘書長斯托爾滕貝格會面後，稱已跟數十個國家分享中國氣球的情報，因為美國不是中方計劃的唯一目標，中方的做法侵犯五大洲國家的主權，兩人亦談到中國的系統性及戰術性挑戰。
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