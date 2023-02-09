返回
按輸入鍵開始搜尋

光城者案｜兩被告下午判刑　辯方求情指年紀尚輕冀給予機會

  • i-Cable
  • 2023年02月09日
【有線新聞】「光城者」串謀煽動顛覆國家政權案，餘下兩名被告下午判刑。
兩名被告由囚車押送到區域法院，控罪指他們去年1月至5月透過擺街站鼓吹顛覆國家政權、宣揚武裝起義是推翻中央及特區政府的唯一出路。他們較早前承認串謀煽動顛覆國家政權罪，辯方求情指被告受當時社會氣氛影響變得偏激，案發時年輕，希望法庭給予機會，考慮兩名被告涉及情節較輕，判監可少於五年，同案另外五名未滿21歲的被告早前已判入教導所。
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動　機管局送港人8萬張免費機票　派發日期＋領取方法一文看
2023年02月03日
日本高中生「口水手指」摸壽司　舌舐醬油樽　壽司郎母企股價蒸發逾10億港元
2023年02月02日
一線搜查｜青衣灝景灣錯收管理費20年　管理公司拒賠償　法團主席：我都覺得震驚
2023年02月02日
Netflix宣布打擊共享帳戶　非同住者須額外收費　符合一條件仍可共享
2023年02月02日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書　指阿聆表明反對　導演、英華不應上映
2023年02月06日
《給十九歲的我》暫停公映　英華女學校前校長致歉　張婉婷否認強迫學生拍攝：僅溝通誤會
2023年02月05日