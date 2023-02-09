光城者案｜兩被告下午判刑　辯方求情指年紀尚輕冀給予機會

【有線新聞】「光城者」串謀煽動顛覆國家政權案，餘下兩名被告下午判刑。

兩名被告由囚車押送到區域法院，控罪指他們去年1月至5月透過擺街站鼓吹顛覆國家政權、宣揚武裝起義是推翻中央及特區政府的唯一出路。他們較早前承認串謀煽動顛覆國家政權罪，辯方求情指被告受當時社會氣氛影響變得偏激，案發時年輕，希望法庭給予機會，考慮兩名被告涉及情節較輕，判監可少於五年，同案另外五名未滿21歲的被告早前已判入教導所。