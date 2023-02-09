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初選案｜西九龍法院玻璃昨疑遭射爆　警方今加強布防

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  • 2023年02月09日
【有線新聞】正在審理民主派初選案的西九龍法院大樓一幅玻璃幕牆昨日懷疑遭人射擊爆裂，警方在附近一帶加強布防。
大批軍裝警員在法院外戒備，亦出動警犬。對出馬路停泊多輛警車，爆裂的玻璃幕牆未維修好，旁邊的扶手電梯停用。事發在星期三下午，法院一幅玻璃幕牆爆裂，發現懷疑彈孔。警方初步調查相信有人在西九龍走廊天橋射擊法院外牆，警方在天橋來回方向設路。
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