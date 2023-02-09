壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？　發明運輸帶竟因Asahi　為何堅持沿用60多年？

【有線新聞】日本壽司郎早前因為17歲少年手指蘸口水觸摸運輸帶上的壽司，引發出一場「壽司郎之亂」，網絡湧現模仿歪風。生意大跌逼得壽司郎隨即暫別「迴轉壽司」，只保留專用運輸帶，把客人落單的食物送到座位。是次風波引發民間對迴轉壽司衛生大為擔憂，但不少知名日式壽司店目前仍堅持用運輸帶，背後原因為何？

減成本平民化 登大阪世博掀風潮

迴轉壽司名聞天下，但原來歷史只約60年。日本傳統壽司店是由師傅當面握壽司，經由樓面送給客人，這種方式固然要安排樓面人手，同時握壽司過程亦彰顯壽司師傅的功架，動作必須精細，不能失禮客人，由此時間成本較高。迴轉壽司便省卻了上述兩點，藉此降低壽司售價來吸引客人。

1958年，在大阪開壽司店的白石義明為減省成本，有日看到朝日（Asahi）啤酒廠的啤酒運輸帶，便想出將壽司放到運輸帶上。他節省人工費後便降低壽司售價，同時顧客因價廉進店，當看到店內迴轉運輸帶載着一碟碟壽司不停地轉，也食慾大增。白石自此開創出平民化的壽司路線，甚至參加了1970年的大阪世界博覽會（萬國博覽）， 這便是為人所知的大阪「元祿壽司」。

網民號召拯救 免迴轉壽司沒落

迴轉壽司自此在1970年進入迅速發展時期，90年代經濟泡沫爆破更二度帶動發展。元祿壽司在日本分店一度多達240間，如今回落至10間，目前主流迴轉壽司則包括壽司郎、藏壽司、濱壽司等，在日本經濟長年低迷下，可謂吸引力十足。在爆發「壽司郎之亂」後，據報藏壽司、濱壽司亦有相關惡作劇行為，但兩者未有暫別「迴轉壽司」，暫時先報警保留追究責任，同時間亦有網民發起拯救行動，親身光顧以免迴轉壽司店沒落。

至於「壽司郎之亂」事主身份被揭發後，遭受大量網民撻伐，就讀高中也接到大量投訴電話。有日媒引述鄰居表示，該名高中生本性良善，平時會為家人落農田幫忙，而染金髮「是想在寒假放縱一下」，有得到父母許可。不過一家人因事件而身心俱疲，據報也不想給學校再添麻煩，事主已決定自願退學。