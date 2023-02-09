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金像獎｜《給19歲的我》原入圍最佳電影 英華女學校宣布退出 張婉婷、郭偉倫獲提名最佳導演
i-Cable
2023年02月09日
【有線新聞】第41屆電影金像獎公布入圍名單，《給19歲的我》獲3項提名，包括最佳電影及最佳剪接，導演張婉婷、郭偉倫獲提名最佳導演。英華女學校宣布退出遴選。
演員王丹妮：「最佳電影提名《正義迴廊》、《明日戰記》、《神探大戰》、《窄路微塵》、《給19歲的我》。」《給19歲的我》紀錄片上月已獲得香港電影評論學會評為最佳電影，有女主角稱不同意公映，多次反映但被漠視。個人資料私隱專員鍾麗玲說正等候英華女學校回信，暫時不評論是否違反私隱條例。根據法例，如果使用個人資料目的有變，需要取得當事人同意，亦有權撤回同意。
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