金像獎｜《給19歲的我》原入圍最佳電影　英華女學校宣布退出　張婉婷、郭偉倫獲提名最佳導演

【有線新聞】第41屆電影金像獎公布入圍名單，《給19歲的我》獲3項提名，包括最佳電影及最佳剪接，導演張婉婷、郭偉倫獲提名最佳導演。英華女學校宣布退出遴選。

演員王丹妮：「最佳電影提名《正義迴廊》、《明日戰記》、《神探大戰》、《窄路微塵》、《給19歲的我》。」《給19歲的我》紀錄片上月已獲得香港電影評論學會評為最佳電影，有女主角稱不同意公映，多次反映但被漠視。個人資料私隱專員鍾麗玲說正等候英華女學校回信，暫時不評論是否違反私隱條例。根據法例，如果使用個人資料目的有變，需要取得當事人同意，亦有權撤回同意。