教大上學年流失6%教職員　張仁良稱不太擔心：一直招聘人手

【有線新聞】教育大學上學年有6%教職員流失，校長張仁良說不太擔心。

即將在8月退休的張仁良與傳媒聚會時說，教職員因轉職、個人原因等離職比例不太高，一直有招聘人手填補。至於任內發生反修例、國安法及疫情等，他説是「不尋常的經驗」，一直與團隊合作，減少對大學的影響。張仁良說過去幾年學生會都未能成功組閣，日後如果重新透過選舉產生，會恢復承認學生會地位。