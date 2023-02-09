澳洲下令拆除政府部門的中國製監控裝置

【有線新聞】澳洲防長馬爾斯下令，拆除國防部建築內中國企業製造的監控鏡頭。在北京，外交部指希望澳洲為中國企業正常經營，提供公平、公正、非歧視的環境。

馬爾斯稱會評估狀況，強調此舉並非出於政治考量，亦不應誇大事件，但有必要確保國家安全。澳洲在野自由黨，負責網絡安全的影子部長指審查發現，近一千個中國鏡頭或監控設備，遍及逾200棟政府建築，涉及海康威視及大華的設備，敦促政府盡快移除。

海康威視回應稱，將其視為構成國家安全威脅，是絕對錯誤。公司鏡頭符合澳洲法規及嚴格安全要求。英國去年11月亦以安全威脅為由，下令停止在政府建築安裝中國企業製造的監控鏡頭。