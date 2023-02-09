返回
按輸入鍵開始搜尋

澳洲下令拆除政府部門的中國製監控裝置

  • i-Cable
  • 2023年02月09日
澳洲下令拆除政府部門的中國製監控裝置

【有線新聞】澳洲防長馬爾斯下令，拆除國防部建築內中國企業製造的監控鏡頭。在北京，外交部指希望澳洲為中國企業正常經營，提供公平、公正、非歧視的環境。

馬爾斯稱會評估狀況，強調此舉並非出於政治考量，亦不應誇大事件，但有必要確保國家安全。澳洲在野自由黨，負責網絡安全的影子部長指審查發現，近一千個中國鏡頭或監控設備，遍及逾200棟政府建築，涉及海康威視及大華的設備，敦促政府盡快移除。
海康威視回應稱，將其視為構成國家安全威脅，是絕對錯誤。公司鏡頭符合澳洲法規及嚴格安全要求。英國去年11月亦以安全威脅為由，下令停止在政府建築安裝中國企業製造的監控鏡頭。
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動　機管局送港人8萬張免費機票　派發日期＋領取方法一文看
2023年02月03日
日本高中生「口水手指」摸壽司　舌舐醬油樽　壽司郎母企股價蒸發逾10億港元
2023年02月02日
一線搜查｜青衣灝景灣錯收管理費20年　管理公司拒賠償　法團主席：我都覺得震驚
2023年02月02日
Netflix宣布打擊共享帳戶　非同住者須額外收費　符合一條件仍可共享
2023年02月02日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書　指阿聆表明反對　導演、英華不應上映
2023年02月06日
《給十九歲的我》暫停公映　英華女學校前校長致歉　張婉婷否認強迫學生拍攝：僅溝通誤會
2023年02月05日