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跨性別求改身份證獲終極勝訴 朱崇文：難評論「男跨女」是否適用
i-Cable
2023年02月09日
【有線新聞】「女跨男」的跨性別人士，獲終院裁定改身份證性別毋須完成整個變性手術，平機會說難以評論「男跨女」是否適用，因為性別重置手術性質不同。
平等機會委員會行政總監朱崇文：「判詞不是說歧視與否，我估計很難說是否歧視，我不能直接說。第二，既然法庭判詞只就個別個案判決，你說看跨男、跨女的分別是甚麼，這個要待法庭去看，因為兩個性質不同，重置手術性質都可以不同，所以結果都可能不同或可能一樣，我真的說不到，因為我不是這方面的專家。」
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