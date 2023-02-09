土耳其地震｜逾萬死、多名兒童獲救　埃爾多安認應變有不足　敘利亞指受制裁多年致無力救災

【有線新聞】土耳其及鄰國敘利亞，繼續在地震災區搜救，再有多人被困逾60小時後獲救。大地震增至16000多人死亡，60000多人受傷。土耳其總統埃爾多安承認，政府反應有不足，但強調現時要團結救災，當地Twitter使用一度受到限制。

大地震發生後逾兩天，哈塔伊省安塔基亞再傳出好消息。救援人員找到一名被困68小時的女嬰，立即包裹她的身體保暖。

哈塔伊省還有這名敘利亞男童，被瓦礫堆夾著受困數十小時。他示意想喝水，救援人員馬上用瓶蓋餵他，他報以笑容令所有人感到振奮，最終平安獲救。

陸續有民眾被困數十小時後獲救，搜救規模有增無減。廿多支外地救援隊陸續加入災區搜救，不少災民都在倒塌住所附近，就地生火取暖，一邊等候失蹤親人的消息。有人投訴物資、食物

和救災器材仍嚴重不足，稱即使能捱過大地震，也可能因飢寒交迫而死。

總統埃爾多安到過多處災區視察，承認政府初時反應出現問題，但形容情況已受控。他批評有人借機為政治利益發放負面訊息，強調目前要團結救災，不會讓災民流離失所，期望盡快解決燃料短缺問題。