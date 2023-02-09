紅磡有大廈外牆墮石屎　一人頭部受傷送院

【有線新聞】紅磡有外牆石屎由高處墮下，一名菜檔店員受傷。

女店員頭部受傷，由救護車送院治理；墮下的石屎散落一地，體積有拳頭般大。現場是船澳街近差館里一幢大廈，下午3時左右，有石屎由大廈外牆高處墮下，擊穿菜檔帳篷，再擊中女店員。警員事後圍封行人路調查，並通知相關部門派人跟進。