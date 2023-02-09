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紅磡有大廈外牆墮石屎 一人頭部受傷送院
i-Cable
2023年02月09日
【有線新聞】紅磡有外牆石屎由高處墮下，一名菜檔店員受傷。
女店員頭部受傷，由救護車送院治理；墮下的石屎散落一地，體積有拳頭般大。現場是船澳街近差館里一幢大廈，下午3時左右，有石屎由大廈外牆高處墮下，擊穿菜檔帳篷，再擊中女店員。警員事後圍封行人路調查，並通知相關部門派人跟進。
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