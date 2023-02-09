土耳其地震｜跨部門搜救隊抵伊斯坦布爾

【有線新聞】特區政府派出59人搜救隊到土耳其協助救災，搜救隊已到達伊斯坦布爾。

由保安局、消防處、入境處和衞生署人員組成的搜救隊，連同搜救犬周三晚出發，前往土耳其協助地震搜救工作，搜救隊今日下午4時到達土耳其伊斯坦布爾機場，正等候轉機前往災區阿達納協助救援。