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土耳其地震｜跨部門搜救隊抵伊斯坦布爾
i-Cable
2023年02月09日
【有線新聞】特區政府派出59人搜救隊到土耳其協助救災，搜救隊已到達伊斯坦布爾。
由保安局、消防處、入境處和衞生署人員組成的搜救隊，連同搜救犬周三晚出發，前往土耳其協助地震搜救工作，搜救隊今日下午4時到達土耳其伊斯坦布爾機場，正等候轉機前往災區阿達納協助救援。
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