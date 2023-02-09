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中方不滿拜登指習近平國內面臨巨大問題
i-Cable
2023年02月09日
【有線新聞】美國總統拜登指國家主席習近平，在國內面對經濟等巨大問題，中方表達強烈不滿、堅決反對。
拜登接受訪問時稱，中國為保護國際貿易，抗衡美國時受到限制，面臨巨大問題，相信沒有其他國家領導人，願意與習近平交換處境。拜登認為習近平具潛力，但中國經濟疲弱下，相信對方意識到與西方國家抗衡能力有限。
在北京，外交部斥責美方言論十分不負責任，有違基本外交禮儀。
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