跨部門山火、攀山拯救演習　去年攀山事故急升　消防籲勿單獨行動、留意天氣

【有線新聞】消防處在大嶼山聯同警方、飛行服務隊等8個部門共300人演習，模擬撲救山火及攀山拯救行動。

消防用機器製造白煙，模擬山頭起火，消防人員沿山路到達現場，用滅火拍撲熄火頭。飛行服務隊直升機投擲水彈，派人游繩而下，將行動不便的傷者救上直升機，又出動無人機透過人工智能分析地形，及派出搜索犬搜救失蹤人士。今次是繼2019年後，事隔四年再有大型跨部門演習，疫情期間當局改用會議討論拯救行動部署，到2021年消防才率先恢復實體演習。

去年有653宗山火報告，是近五年新低，消防提醒市民萬一遇上山火要冷靜。消防處海務及潛水指揮官霍兆邦：「因為火乘風勢，你會看到風勢會吹向某一方向，反而不要向風勢強的方向走，另外選擇一些叢林不太茂密的方向走，因為說白一些即是沒有東西燃燒。」

近年行山的人增多，去年有1,014宗攀山事故，是4年前的4倍，受傷及死亡人數同時間上升4倍與1倍。霍兆邦：「（市民）真的要先計劃好，留意天氣變化及結伴同行，有時看到有人單獨去參與活動（接獲）求助時，資料都未必足夠找到失蹤人士。」

消防處目前有7隊攀山拯救專隊，近200名隊員，處方不排除擴充規模。