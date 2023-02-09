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公社科｜學生考察團4月首發 先設22個廣東省行程 包括參觀深圳改革開放展覽館
i-Cable
2023年02月09日
【有線新聞】取代高中通識的「公民與社會發展科」規定學生必須到內地考察，隨着兩地全面通關，考察團將於4月首發。
教育局向學校發出通函，率先啟動22個廣東省考察行程，行程介乎1天至3天，讓中四、五學生於本學年參與，包括參觀深圳改革開放展覽館、東江縱隊紀念館等，認識抗日和改革開放歷史。
疫情下考察團一直未能開辦，將會優先供中五學生參與，局方預計學校須安排較多教師照顧學生。本學年推出特別安排，容許中五師生參加比例高過1比10，可以額外申請多1至2名教師隨團，考察團費用全額由政府資助。
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