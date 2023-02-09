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涉日式拉麵店貪污、偷竊案　前總廚等3人判囚6至13個月

  • i-Cable
  • 2023年02月09日
【有線新聞】有飲食集團旗下日式拉麵店，多名員工串謀偷竊及違反防止賄賂條例，其中3人判囚6至13個月。
3名被告於2017年至2018年間，連同另外6人串謀偷竊佳偉餐飲旗下2間拉麵店收銀機內約19萬元，以及行賄受賄以縱容盜竊勾當。
法官指被告違反誠信，身為總廚被告王盛達主力謀劃犯案，罪責最大，判刑13個月。其餘兩人判囚6至7個月。同案另外六名前僱員早前認罪或裁定罪成，部分人被判處社會服務令。
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