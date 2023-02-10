女網紅實測在港只講普通話　光顧「歧視店」卻出乎意料　內地網民促「推普」：遲早要這樣

【有線新聞】香港恢復與內地全面通關，雖然內地自由行、團客未立即「湧港」，但有內地抖音博主就率先體驗通關後的香港一日遊，更拍片實測只講普通話會受到甚麼對待。博主自言有受到冷待、店員向她反白眼，但亦在一間被指「歧視最嚴重」的尖沙咀食店中感到「真的很意外」。片段引發內地網民熱議，不少人都稱曾遭港人白眼，令「族內歧視」再成熱門話題。

先拍遊港攻略 內地網民紛稱遭港人白眼

「滬漂女孩藝軒」抖音帳號擁有近百萬粉絲，日前先發布多段香港旅遊攻略短片，提及港府用送50萬張機票、100萬份消費券等，「為了歡迎內地人來旅遊有多拼」。但很多網民留言稱在港說普通話「白眼差點被翻死」，因此她特意拍片實測「在港一日遊只講普通話」，會受到個何種待遇。

片中博主在入住酒店時，她的廣東朋友已提前確認按金為500元，但她用普通話查詢卻需1,000元，接待員解釋是因為她入住兩晚。在找換店，店員聽到普通話後似乎反了她一下白眼，最後以1：1匯率兌換。其後在旺角朗豪坊一間食肆門外，她向右方水吧位置問「你好，這有人嗎」，鏡頭隨後左轉向數米外的接待櫃位，男職員在低頭寫字，對她未有反應，博主這時給出旁白：「聽到了，但他沒鳥（理會）我」。

歧視最嚴重的店 店員態度令她意外

而在尖沙咀一間「說是歧視最嚴重的店」，店員卻是用普通話回答，博主稱對方態度正常，「真的很意外」。但她用座位旁邊插座為手提電腦機充電，卻遭老闆提醒「這不讓充」。其後去逛「香港最大的連鎖鞋店」，稱她朋友「試了三四雙鞋」後，想店員再拿另外兩個尺碼找出來，店員卻要求她們把試過的鞋擺回架後再拿。當她朋友決定買其中一對後，店員就要求她把另外兩對放回盒，博主這時稱：「我說大哥，我是服務員還是你是服務員？」

片尾她稱沒心情逛了，便去了一間牛腩麵店吃麵，而滿頭白髮的店主爺爺「特別認真地用港普跟我說普通話」，還給她找辣椒油，她結語稱：「這種在內地已經習慣了的服務，但此時此刻在香港（遇到），讓我異常感動。」

內地網民促統一「推普」 稱遲早要這樣

短片在多個社交平台轉發，許多網民講述在港說普通話受到歧視，有人認為是「被殖民的太久」，又認為要推廣簡體字和普通話，「遲早要這樣的」。也有人覺得這種短片只會製造矛盾，另有網民戲言「不如挑戰在上海講上海話」。博主見爭論越來越多，其後補充指來港半年「友善的人也很多」，只是拍攝當日「碰到的白眼比較多」。

針對兩地近年不時掀起歧視矛盾，平機會去年曾發聲明重申對「族內歧視」的立場，稱一向關注內地居民及新移民在香港因為其身份而遭受歧視、騷擾或中傷等不合理情況，研究及向政府建議如何立法規管；強調歧視性及不實的言論只會分化社會、製造矛盾，希望各界保持理性及同理心。