落馬洲方艙醫院臨時橋已拆卸　發展局：非港府出資　沒相關資料

【有線新聞】落馬洲河套區方艙醫院旁邊連接深圳邊境的臨時橋已經拆卸。

臨時橋去年3月興建，正值第五波疫情，中央在河套區援建方艙醫院，時任政務司司長李家超引用緊急法，豁免工地人員及物資受香港的法律限制，希望迅速完工。醫院至今未曾啟用，臨時橋在完工後已經拆卸。發展局回覆指搭建和拆卸臨時橋不是由特區政府出資，沒有相關資料。