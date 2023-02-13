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日日有頭條：05年情人節前夕　團體籲用關懷代替禮物

  • i-Cable
  • 2023年02月13日
【有線新聞】書君，明天就是情人節，準備好禮物嗎？未呀！這實在令人很傷腦筋。那就對了，聽聽這個團體有何建議情人節會買甚麼送給另一半呢？
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