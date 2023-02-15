大師同款？星雲「舍利子」遭網購盜圖　火化為何燒出結晶　佛、醫有何解釋？

【有線新聞】台灣佛光山星雲法師圓寂後，遺體被指燒出大量光滑圓潤的結晶「舍利子」，再度引起輿論熱議舍利子倒底如何形成。雖然星雲法師生前曾表明自己沒有舍利子，試圖先一步平息坊間爭論，但顯然佛光山公布的「舍利子」圖片依然引來各界高度關注，有眼利網民更發現網商兜售「星雲同款」人造礦石，引發「造假」疑雲。

星雲生前自言沒舍利 佛光山解畫

據佛光山新聞稿表示，星雲法師生前曾說過「我沒有舍利子」，但弟子們在整理靈骨時卻發現許多「清淨白皙、光滑圓潤，宛如珍珠般大小的圓形結晶舍利子」，而且數量難以計算。佛光山解釋時表示，星雲法師「沒有舍利子」說法是希望世人對佛法的認知「回到根本」，而不是在有形、有相上求，因而不強調舍利子。

佛光山指出，舍利是梵語「遺骨」之意，通常指佛陀遺體焚化後結晶而成的固體物；按佛教觀念而言，舍利形成是「日積月累長年修持的自然成就」，是戒、定、慧三學熏修的成果。

醫療團隊：生前從未發現結石問題

不過，對於非宗教人士而言，有人認為「舍利」其實是人體結石，亦有學者指遺骸在高溫火化過程中，骨骼中的碳酸鈣與人體內鹽類物質結合，就可能出現不同顏色、形狀的結晶物。星雲大師醫療團隊、高雄長庚醫院腎臟科主任吳建興則向傳媒表示，星雲法師生前多次超音波檢查都未發現結石問題；對他來說，站在科學角度很難解釋「舍利」成因。

就星雲法師舍利子的真實性，有網民指控是網商賣「人工礦石」的照片，商品說明名稱有各式高仿人造礦石，「可當舍利子」，一顆30到54元，出貨地為中國大陸。對於網商盜用星雲舍利子的圖片，有網民反過來以此為證據，質疑佛光山從「網購」渠道獲取舍利。

網民質疑是網購 iPhone圖檔證清白

佛光山目前已發出聲明，強調保證照片真實性無誤，「目前原檔都保留著」。據非營利組織「台灣事實查核中心」鑑定，佛光山公布的舍利子照片皆為佛光山所拍，拍攝裝置為iPhone 12 Pro Max，拍攝時間是2月14日凌晨1時，地點皆在高雄大樹區佛光山。其中一張「JPG」檔案因由特定拍照軟體APP所拍攝，才沒有拍攝地點資料。