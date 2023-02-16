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烏軍擊落六個俄羅斯氣球 稱有偵察裝置 基輔曾發防空警報
i-Cable
2023年02月16日
【有線新聞】烏克蘭證實在首都基輔擊落六個俄羅斯氣球。
軍方指這些氣球裝有反光器以及偵察裝置，基輔一度要發出防空警報，但未有交代氣球何時飛入基輔上空。軍方認為這些氣球主要用作偵察和消耗烏軍的彈藥，烏克蘭空軍發言人早前說俄軍在新一輪攻勢中，會以氣球代替無人機，以減低偵察的成本和更有效率干擾烏克蘭的防空系統。
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