烏軍擊落六個俄羅斯氣球　稱有偵察裝置　基輔曾發防空警報

【有線新聞】烏克蘭證實在首都基輔擊落六個俄羅斯氣球。

軍方指這些氣球裝有反光器以及偵察裝置，基輔一度要發出防空警報，但未有交代氣球何時飛入基輔上空。軍方認為這些氣球主要用作偵察和消耗烏軍的彈藥，烏克蘭空軍發言人早前說俄軍在新一輪攻勢中，會以氣球代替無人機，以減低偵察的成本和更有效率干擾烏克蘭的防空系統。