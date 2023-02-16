村屋僭建｜申訴專員批屋宇署沒即時執法　四成清拆令逾期　倡訂清晰時間表跟進

【有線新聞】申訴專員主動調查發現，有近四成針對新界村屋僭建物的清拆令期限已屆滿都未清拆。又批評屋宇署實地視察後未即時發出清拆令，不符合執法目標，建議為各項跟進工作制訂清晰時間表。

住村屋環境清幽，即使想加個天幕遮擋太陽都必須要入則，否則隨時構成僭建要清拆。申訴專員主動調查發現，截至2021年屋宇署發出近5,400張清拆令，但有近四成期限屆滿都未清拆，部分數以年計都無採取任何跟進行動，容易令業主以為不遵從清拆令也沒法律後果。

申訴專員趙慧賢：「部門不單未能集中資源打擊違規情況最嚴重的個案，更會因執法不力影響政策公信力。屋宇署應總結過去十年經驗，全面檢討加強執法策略的政策及資源運用，探究如何在現階段務實地將有限的資源，聚焦在最嚴重的僭建物類別及屢犯不改的違例者。」

就算僭建入罪都未必有阻嚇力。申訴專員說截至2021年底近千宗入罪案例中，只有9宗判囚，大部分罰款了事，平均約9,500元，即使再次罪成，都是平均罰13,400元。

公署認為目前懲署無足夠阻嚇力，就違例情況或持續違規的個案，屋宇署應向法庭反映問題的嚴重性，及加強檢控持續未有遵從清拆令的業主，以提高阻嚇力。

公署建議屋宇署與地政總署成立跨部門聯絡小組，加強協作及處理特殊個案，又建議簡化執法程序及為各項跟進工作制訂清晰時間表。