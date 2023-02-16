王毅與馬克龍會談　稱願全面重啟各領域往來

【有線新聞】中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅展開歐洲之行，到巴黎與法國總統馬克龍會談，王毅稱期望全面重啟兩國各領域往來。就俄烏戰事，馬克龍希望中國向俄羅斯施壓重返談判桌。

中共中央政治局委員、外事辦主任王毅到巴黎愛麗舍宮，與法國總統馬克龍閉門會談。

新華社報道，王毅稱中方始終視法國為優先合作夥伴，而中國在疫情後社會復常、經濟快速復蘇，期望進一步密切雙方高層交往，全面重啟各領域往來。

報道引述馬克龍稱，法方重視對華關係，雙方加強戰略對話具有重要意義，並應共同致力維護穩定和平衡，堅持多邊主義，反對集團對抗。

兩人又談到俄烏戰事，愛麗舍宮表示，馬克龍重申支持受攻擊國家，希望中方作為俄羅斯的重要盟友，向對方施壓、要求重返談判桌。王毅稱願同國際社會探索政治解決的方法，盡快實現停火止戰。

王毅之後跟外長科隆納會面，提到要捍衛自由貿易，希望加強科技合作，要求法方為中國企業提供公平非歧視的環境。

法國是王毅歐洲之行第一站，他還會到意大利、匈牙利、俄羅斯以及到德國出席慕尼黑安全會議發表講話。美國國務院亦確認國務卿布林肯出席慕尼黑安全會議，外界關注兩人會否趁機會面。

布林肯原定本月初訪華，但因為中方氣球進入美國領空引發風波而取消行程。