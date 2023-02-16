亞美尼亞助土耳其救災　為關係正常化帶來曙光

【有線新聞】造成土耳其和敘利亞逾4萬人喪生的強烈地震，國際繼續支援救災。與土耳其交惡的亞美尼亞，30多年來首度開放邊境運送物資，雙方外長在安卡拉會面，稱會推進兩國關係正常化。

土耳其地震發生已逾一星期，不過在各國救援隊伍支援下，仍然有生還者陸續獲救。

地震在土耳其造成數以萬計人命傷亡，大批基建損毀，數百萬人痛失家園淪為災民。在物資短缺下，土耳其亦要依賴國際社會伸出援手，當中包括與土耳其交惡多年的鄰國亞美尼亞。

亞美尼亞在今次地震中「出錢出力」，除派出救援隊伍，更在35年來首次開放兩國邊境，運送至少100噸食物、藥品等援助物資，據報開放邊境只是一次性安排。

土耳其外長恰武什奧盧感謝到訪安卡拉的亞美尼亞外長米爾佐揚，形容對方伸出友誼之手，在艱難之時體現團結與合作，相信人道主義合作可推進兩國關係正常化進程。

米爾佐揚強調亞美尼亞亦會致力於亞土關係復常，邊境全面開放。

土耳其1993年切斷與亞美尼亞的外交與貿易關係，以示支持當時與亞美尼亞，因納戈爾諾卡拉巴赫地區主權爆發軍事衝突的阿塞拜疆。

土耳其與亞美尼亞過往關係亦一向不太友好，亞美尼亞指控土耳其前身鄂圖曼帝國，一戰時屠殺過百萬名亞美尼亞人是種族滅絕，土耳其一直否認，僅表示大批亞美尼亞人在戰爭中喪生。