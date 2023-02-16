地震先兆？　日本九州逾百河豚屍體沖上岸　研究員稱史無前例　推測大量死亡可能原因

【有線新聞】日本新潟縣本月初出現數以萬計沙甸魚沖上海灘，當地居民擔心是「地震先兆」。事隔約一星期，九州福岡縣志賀島一個海水浴場日前（14日）亦出現過百條河豚屍體，當地水族館研究員表示，過去曾有一、兩條河豚屍體沖上岸，但過百隻是史無前例。

《西日本新聞》報道，「海洋世界海之中道」研究員大西拓表示，死亡的河豚是棲息於青森縣以南地區的瓣叉鼻魨，棲息深度10至360公尺，體長最長可達35公分，推測大量河豚死亡是因為海水溫度急劇下降，導致河豚變得衰弱甚至死亡，後來被強風影響沖上岸，但是目前無法確定河豚是由遠方漂至，或是在志賀島附近出現。

大量海洋生物死亡事件頻現 新潟縣成「重災區」

與福岡市同在日本海（東海）一邊的新潟縣、山形縣、福井縣的沿岸地區，近期接連傳出大量魚群死亡事件。月初新潟縣出現大量沙甸魚死亡，當地政府當時推測魚群可能受驚沖上岸，提醒當地居民不要觸碰或拾取沙丁魚，為避免腐臭，原計劃焚燒魚屍，但後來因沙袋混有沙子無法焚燒，故改將沙甸魚埋葬在附近沙灘；另外，新潟縣1月13日亦出現大量河豚死亡，品種與今次福岡市一樣，但目前仍無法確定其死亡原因。