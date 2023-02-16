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商務部將洛歇馬丁和雷神列不可靠實體清單
i-Cable
2023年02月16日
【有線新聞】商務部將兩間美國軍工企業列入不可靠實體清單。
包括洛歇馬丁和雷神導彈與防務公司，商務部指他們參與對台售武，將禁止他們從事與中國有關的進出口活動及在中國境內新增投資；高級管理人員將被禁入境，其工作許可、停留及居留資格將不獲批和取消。當局又會向兩間企業罰款，金額為各企業對台售武合同的兩倍，這兩家公司去年2月因為對台出售價值一億美元的武器，遭中方制裁。
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