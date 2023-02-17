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日日有頭條：11年政府公布石鼓洲興建焚化爐

  • i-Cable
  • 2023年02月17日

【有線新聞】2011年，政府公布在石鼓洲興建焚化爐，預計需時七年，政府指即使有焚化爐，仍需要擴建堆填區。

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