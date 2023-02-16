東南亞職業籃球聯賽　香港東方73:62馬來西亞金群利金鹿

【有線新聞】東南亞職業籃球聯賽，香港東方以11分擊敗馬來西亞金群利金鹿。

白衫的東方，首節打出19比1的攻勢。快攻上籃的基拔交出16分。

賽前8勝4負，穩入季後賽，最後兩場常規賽，只為爭取較好名次。第三節稍為鬆懈，被金鹿的黃億豪追成41平手。

東方的巴錫連續回敬兩球三分球，重新拉開雙位數差距。加上麥洛連攻入24分、17籃板，兩項數據都是全場最高。東方贏73比62，壓軸一場對曼谷老虎。