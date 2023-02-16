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東南亞職業籃球聯賽 香港東方73:62馬來西亞金群利金鹿
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2023年02月16日
【有線新聞】東南亞職業籃球聯賽，香港東方以11分擊敗馬來西亞金群利金鹿。
白衫的東方，首節打出19比1的攻勢。快攻上籃的基拔交出16分。
賽前8勝4負，穩入季後賽，最後兩場常規賽，只為爭取較好名次。第三節稍為鬆懈，被金鹿的黃億豪追成41平手。
東方的巴錫連續回敬兩球三分球，重新拉開雙位數差距。加上麥洛連攻入24分、17籃板，兩項數據都是全場最高。東方贏73比62，壓軸一場對曼谷老虎。
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