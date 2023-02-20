44歲網絡工程師認管有爆炸品　判囚40個月

【有線新聞】一名男子承認管有爆炸品，判監40個月。

44歲被告報稱是網絡工程師，2021年2月8日在粉嶺遭警員截查，在他的行李箱發現大量化學粉末、煙花棒、爆竹及無線電遙控等。政府化驗所專家確認粉末是炸藥原材料，無線電遙控可用作遙距引爆，而另一紅白藍袋有約二百個防毒面具濾芯。被告承認收取一至兩萬元運送這些物品，判監40個月。