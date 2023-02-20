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港澳居民即日起可辦「入台證」自由行 遵守「0+7」自主防疫
i-Cable
2023年02月20日
【有線新聞】即日起港澳居民可以辦理簽證到台灣自由行。
網上簽證平台早上九時重開，入境的港澳居民必須先於網上申請「入台證」，或於機場、港口申請落地簽證，費用為300港元。入境台灣後仍要遵守「0+7」、即7天自主防疫，期間毋須出示檢測證明。
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