港澳居民即日起可辦「入台證」自由行　遵守「0+7」自主防疫

【有線新聞】即日起港澳居民可以辦理簽證到台灣自由行。

網上簽證平台早上九時重開，入境的港澳居民必須先於網上申請「入台證」，或於機場、港口申請落地簽證，費用為300港元。入境台灣後仍要遵守「0+7」、即7天自主防疫，期間毋須出示檢測證明。