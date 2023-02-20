李家超周四訪廣州深圳　上任後首次到訪大灣區

【有線新聞】行政長官李家超星期四訪問廣州和深圳，即日返港。

今次是李家超上任後首次到訪大灣區，星期四上午與廣東省領導見面，下午轉往深圳與深圳市領導會面，探討兩地合作及交流意見；政務司副司長卓永興、政制及內地事務局局長曾國衞、商務及經濟發展局局長丘應樺、教育局局長蔡若蓮等隨行。