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日日有頭條：09年屯門有喜鵲築巢鐵枝掉下弄傷婆婆
i-Cable
2023年02月21日
【有線新聞】喜鵲是本港常見雀鳥，每年都會築巢，為繁衍做準備。2009年，有喜鵲由地盤叼鐵枝到樹上築巢，對途人構成危險。
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